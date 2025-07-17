مواد حاسمة أنجزتها فرعية قانون المصارف... والحسم الأسبوع المقبل

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أنجزت المكلفة دراسة قانون المصارف، اليوم، المواد المتعلقة بالهيئة المصرفية ، ولجنة الرقابة، وتمثيل المودعين في لجان التصفية، على أن تُنهي أعمالها خلال الأسبوع المقبل.وشددت اللجنة على ضرورة تلازم تنفيذ قانون إصلاح القطاع المصرفي مع قانون استرداد الودائع، الذي لا يزال بانتظار الإحالة من قبل الحكومة.