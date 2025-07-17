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لبنان

مواد حاسمة أنجزتها فرعية قانون المصارف... والحسم الأسبوع المقبل

Lebanon 24
17-07-2025 | 08:10
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أنجزت اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قانون المصارف، اليوم، المواد المتعلقة بالهيئة المصرفية العليا، ولجنة الرقابة، وتمثيل المودعين في لجان التصفية، على أن تُنهي أعمالها خلال الأسبوع المقبل.
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وشددت اللجنة على ضرورة تلازم تنفيذ قانون إصلاح القطاع المصرفي مع قانون استرداد الودائع، الذي لا يزال بانتظار الإحالة من قبل الحكومة.
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