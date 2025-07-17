جعجع استقبل السفير التونسي وناقشا المستجدات

استقبل " القوات اللبنانيّة " في معراب سفير في بوراوي الإمام في زيارة وداعية، بحضور عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي ، وروجيه من جهاز العلاقات الخارجية.

Advertisement

وتناول اللقاء، الأوضاع اللبنانيّة والمستجدات الإقليمية، كما أكد المجتمعون "أهميّة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".