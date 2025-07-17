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لبنان

جعجع استقبل السفير التونسي وناقشا المستجدات

Lebanon 24
17-07-2025 | 08:13
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استقبل رئيس حزب" القوات اللبنانيّة "سمير جعجع في معراب سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام في زيارة وداعية، بحضور عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع، وروجيه راجح من جهاز العلاقات الخارجية.
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وتناول اللقاء، الأوضاع اللبنانيّة والمستجدات الإقليمية، كما أكد المجتمعون "أهميّة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين". 
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