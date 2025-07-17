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لبنان

سفير العراق الجديد يؤكد التزام بلاده بدعم لبنان في قطاع الصحة

Lebanon 24
17-07-2025 | 08:17
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 إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، رئيس بعثة سفارة جمهورية العراق لدى لبنان السيد محمد رضا الحسيني في زيارة تعارفية.
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وكانت اللقاء، مناسبة للتداول في شؤون تتصل بتعزيز التعاون في مجال الصحة.

وقد رحب الوزير ناصر الدين بالسفير الجديد منوها "بما يبديه العراق من دعم مستمر للبنان". بدوره، أكد الحسيني "التزام بلاده بالعلاقات الطيبة مع لبنان والاهتمام بتطوير الدعم".
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