سفير العراق الجديد يؤكد التزام بلاده بدعم لبنان في قطاع الصحة

إستقبل العامة الدكتور ركان ، رئيس بعثة لدى رضا في زيارة تعارفية.

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وكانت اللقاء، مناسبة للتداول في شؤون تتصل بتعزيز التعاون في مجال الصحة.



وقد رحب الوزير ناصر الدين بالسفير الجديد منوها "بما يبديه من دعم مستمر للبنان". بدوره، أكد الحسيني " بلاده بالعلاقات مع لبنان والاهتمام بتطوير الدعم".