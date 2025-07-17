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لبنان

جلسة في مجلس الوزراء.. 11 بندًا أبرزها التعيينات

Lebanon 24
17-07-2025 | 08:16
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يعقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا، اليوم الخميس.
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وسيتم البحث في 11 بندًا خلال الجلسة، أبرزها بنود التعيينات.

وقبيل الجلسة، التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام.
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