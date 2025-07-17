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لبنان

حريق كبير في طرابلس... وخطر في اقترابه من الأبنية السكنية

Lebanon 24
17-07-2025 | 08:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حريقاً كبيراً في الأعشاب اندلع داخل أرضٍ في محلة شارع الهندسةالقبة بمدينة طرابلس، حيث ساهمت الرياح القوية في انتشار ألسنة النيران واقترابها بشكل خطر من المباني السكنية المجاورة.
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وقد ناشد أهالي المنطقة فرق الإطفاء للتدخل السريع خاصة بعد أن تسبب الدخان الكثيف في حالات ضيق تنفس بين السكان بحسب ما أفاد عدد منهم.

وأفادت مصادر محلية أن بعض سكان المنطقة سارعوا إلى محاولة السيطرة على النيران وتمكنوا من إخماد جزء كبير منها، في انتظار وصول فرق الدفاع المدني.

وتواجه فرق الإطفاء صعوبة في الدخول إلى موقع الحريق بسبب وجود سياج حديدي محيط بالأرض، ما أعاق عمليات الإخماد بشكل جزئي.
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