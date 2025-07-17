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لبنان

لجنة الدفاع أوصت بإخلاء حرش بيروت

Lebanon 24
17-07-2025 | 08:50
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عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسةً برئاسة النائب جهاد الصمد، وبمشاركة الأعضاء وحضور ممثلين عن الإدارات المعنية.
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وفي بيان تلا الجلسة، أوضح الصمد أن اللجنة تناولت في بندها الأول موضوع حماية حرش بيروت، وأوصت بـ"الطلب من محافظ بيروت والمجلس البلدي التشدد في تطبيق القانون رقم 131/2019، لا سيما المادة الثالثة منه، والعمل على إخلاء العقار رقم 1925 في حرش بيروت من أي إشغال مخالف".

وفي ما يتعلق بالبند الثاني، المتصل باقتراحي القانونين الراميين إلى ترقية رتباء في قوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم، وتمديد الخدمة لضباط من فئة ضباط الأعوان برتبة رائد ومقدم، فقد تمت إحالة الاقتراحين إلى وزارة الداخلية، على أن تُعطى مهلة 15 يومًا لإبداء الرأي.

أما البند المتعلق بضمّ التعويضات الدائمة إلى أساس المعاش التقاعدي لمتقاعدي الجيش والأجهزة الأمنية، فقد تم تأجيل مناقشته بسبب غياب مقدّم الاقتراح.

وأشار الصمد إلى أنّ اللجنة أسقطت اقتراح القانون المتعلق بترقية رتباء من حملة الإجازة الجامعية في أمن الدولة من دورة العام 1997، وذلك بعد التداول بين الأعضاء والاستماع إلى رأي مديرية أمن الدولة.
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