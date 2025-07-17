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لبنان

صليبا: تقدّمنا باقتراح لتعديل قانون إدارة النفايات

Lebanon 24
17-07-2025 | 09:19
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أكدت النائبة نجاة عون صليبا، في تصريح لها من مجلس النواب، أن "المواطنين يطالبون منذ سنوات بإدارة عادلة ومتكاملة للنفايات المنزلية وغير المنزلية"، مشيرة إلى أن هذه المطالب كانت محور تحركات شعبية وتظاهرات خلال السنوات الماضية.
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وأوضحت صليبا أنها، ومنذ دخولها الندوة البرلمانية، تناولت ملف النفايات من زواياه العلمية، القانونية، المالية، ومن منظور الحوكمة، مضيفة: "اليوم، تقدّمت مع عدد من الزملاء باقتراح قانون لتعديل الإطار القانوني المتعلق بإدارة النفايات، وهو اقتراح يعالج مختلف الجوانب المرتبطة بهذا القطاع، بما في ذلك دور البلديات والهيئة المختصة ووزارة البيئة".

وشدّدت على أن "الاقتراح هو ثمرة جهد استمر لأكثر من سنة، بالتعاون مع اختصاصيين وخبراء علميين"، مشيرة إلى أنه "يتضمّن مبادئ واضحة يجب أن تلتزم بها الحكومة والبلديات والهيئات المعنية، لضمان تطبيق إدارة متكاملة ومستدامة لقطاع النفايات".
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