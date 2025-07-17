عون استقبل الممثل الفرنسي الجديد في لجنة وقف الأعمال العدائية

استقبل الرئيس ، بحضور في ، الممثّل الجديد لفرنسا في على تطبيق وقف الأعمال العدائية، الجنرال Valentin Seiler، حيث تمّ استعراض الأوضاع الراهنة وعمل ، وتمنّى له التوفيق في مهمّته الجديدة.

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