أثناء عملهم في محطّة تكرير بخلدة.. هذا ما حصل مع بعض العمال!

Advertisement

أفادت معلومات " " بأن الدفاع المدني يعمل على انتشال عدد من الجثث من محطّة تكرير في .ووفق المعلومات، علم أن عمال إحدى شركات لتنظيف محطات التكرير سقطوا في محطة خلدة أثناء عملهم.كما علم أن عاملين توفيا وهما من .