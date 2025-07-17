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لبنان

أثناء عملهم في محطّة تكرير بخلدة.. هذا ما حصل مع بعض العمال!

Lebanon 24
17-07-2025 | 09:34
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أفادت معلومات "لبنان 24" بأن الدفاع المدني يعمل على انتشال عدد من الجثث من محطّة تكرير في خلدة .
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ووفق المعلومات، علم أن عمال إحدى شركات لتنظيف محطات التكرير سقطوا في محطة خلدة أثناء عملهم.

كما علم أن عاملين توفيا وهما من برجا.


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