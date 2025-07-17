قائد الجيش التقى تيمور جنبلاط ووفداً من "التقدمي" والنائب حنكش

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استقبل ، العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، رئيس النائب ، يرافقه وفد من الكتلة النيابية ضم النواب: ، ، ، فيصل وهادي .كما استقبل العماد هيكل النائب إلياس حنكش، حيث جرى خلال اللقاءَين بحث في الأوضاع العامة والتطورات الراهنة في البلاد.