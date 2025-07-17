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لبنان

قائد الجيش التقى تيمور جنبلاط ووفداً من "التقدمي" والنائب حنكش

Lebanon 24
17-07-2025 | 09:43
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استقبل قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، يرافقه وفد من الكتلة النيابية ضم النواب: مروان حماده، أكرم شهيّب، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن.
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كما استقبل العماد هيكل النائب إلياس حنكش، حيث جرى خلال اللقاءَين بحث في الأوضاع العامة والتطورات الراهنة في البلاد.
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