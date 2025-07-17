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لبنان
قائد الجيش التقى تيمور جنبلاط ووفداً من "التقدمي" والنائب حنكش
Lebanon 24
17-07-2025
|
09:43
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استقبل
قائد الجيش
، العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، رئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
النائب
تيمور جنبلاط
، يرافقه وفد من الكتلة النيابية ضم النواب:
مروان حماده
،
أكرم شهيّب
،
وائل أبو فاعور
، فيصل
الصايغ
وهادي
أبو الحسن
.
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كما استقبل العماد هيكل النائب إلياس حنكش، حيث جرى خلال اللقاءَين بحث في الأوضاع العامة والتطورات الراهنة في البلاد.
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