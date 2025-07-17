الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف قائد القوة البحرية في "الرضوان"

زعم الجيش أنّه استهدف " " قائد لقوة التابعة لحزب الله.

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كما اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، عن استهداف عنصرين في بغارة على .



جاء ذلك، بعدما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، الخميس، سيارة من نوع "رابيد" في بلدة .