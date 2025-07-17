Advertisement

لبنان

الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف قائد القوة البحرية في "الرضوان"

Lebanon 24
17-07-2025 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1392916-638883677562059424.png
Doc-P-1392916-638883677562059424.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زعم الجيش الإسرائيلي أنّه استهدف "حسن أحمد صبرا" قائد القوة البحرية لقوة الرضوان التابعة لحزب الله.
Advertisement
 
كما اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، عن استهداف عنصرين في حزب الله بغارة على جنوب لبنان.

جاء ذلك، بعدما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، الخميس، سيارة من نوع "رابيد" في بلدة الكفور.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منطقة ياطر جنوب لبنان واستهدفنا قائدا في قوة الرضوان
lebanon 24
17/07/2025 18:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح البحرية هاجم مبنى لقوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" في الناقورة جنوب لبنان الليلة الماضية
lebanon 24
17/07/2025 18:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الغارات استهدفت معسكرات تابعة لقوة الرضوان بعد تحديد مواقع مسلحين ومستودعات أسلحة
lebanon 24
17/07/2025 18:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف 15 موقعًا لحزب الله جنوب لبنان (فيديو)
lebanon 24
17/07/2025 18:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:11 | 2025-07-17
11:07 | 2025-07-17
11:01 | 2025-07-17
10:53 | 2025-07-17
10:46 | 2025-07-17
10:35 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24