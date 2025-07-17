برّي يقدّم التعازي للسوداني والمشهداني بضحايا حريق الكوت

أبرق الى رئيس السوداني، معزيا بـ "ضحايا الحريق المأسوي الذي شب في احد المراكز التجارية في مدينة الكوت في محافظة واسط واودى بحياة العشرات من المدنيين بين وجريح".

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وجاء في نص برقية التعزية لرئيس الحكومة العراقية محمد السوداني:

"بمشاعر الحزن والمواساة تلقينا نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابت جراء الحريق المروع الذي حصل في مدينة الكوت في محافظة واسط الذي اوقع عشرات الضحايا بين شهيد وجريح .

إنني وبإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي نشاطركم والشعب الشقيق وذوي الضحايا أسمى آيات العزاء سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم عظيم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى العراق بدوام الأمن والأمان والإستقرار".



كما بعث ببرقية تعزية مماثلة لنظيره رئيس محمود المشهداني.