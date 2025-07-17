Advertisement

لبنان

برّي يقدّم التعازي للسوداني والمشهداني بضحايا حريق الكوت

Lebanon 24
17-07-2025 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1392918-638883679283735896.jpg
Doc-P-1392918-638883679283735896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، معزيا بـ "ضحايا الحريق المأسوي الذي شب في احد المراكز التجارية في مدينة الكوت في محافظة واسط العراقية واودى بحياة العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح".
Advertisement
 
وجاء في نص برقية التعزية لرئيس الحكومة العراقية محمد السوداني:
 
 
"بمشاعر الحزن والمواساة تلقينا نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابت العراق جراء الحريق المروع الذي حصل في مدينة الكوت في محافظة واسط الذي اوقع عشرات الضحايا بين شهيد وجريح .
إنني وبإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي نشاطركم والشعب العراقي الشقيق وذوي الضحايا أسمى آيات العزاء سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم عظيم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى العراق بدوام الأمن والأمان والإستقرار".

كما بعث بري ببرقية تعزية مماثلة لنظيره رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.
مواضيع ذات صلة
الداخلية العراقية: لن نتهاون في محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مسؤوليتها في حريق الكوت
lebanon 24
17/07/2025 18:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نحو 50 قتيلا في حريق اندلع في مركز تجاري في الكوت شرقي العراق
lebanon 24
17/07/2025 18:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى ومصابون في مركز تجاري في الكوت - شرق العراق واعلان الحداد 3 أيام (فيديو)
lebanon 24
17/07/2025 18:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير محمد بن سلمان يقدم التعازي لبزشكيان ولأسر المتوفين نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
17/07/2025 18:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:11 | 2025-07-17
11:07 | 2025-07-17
11:01 | 2025-07-17
10:53 | 2025-07-17
10:46 | 2025-07-17
10:35 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24