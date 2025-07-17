في عاليه والعبودية.. مطلوبان في قبضة الأمن

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة في بلاغ، أنّه "في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لتوقيف المطلوبين للقضاء على جميع الأراضي ، وضمن الخطّة الأمنيّة التي أعدّتها وحدة لتحقيق هذا الهدف، تمكّنت قوة من المجموعة الخاصة التابعة للوحدة المذكورة في عاليه، بتاريخ 8-7-2025، من توقيف المدعو د. ش. (من مواليد 1985، لبناني الجنسية) مطلوب بجرائم سرقة، وسلب، ومخدرات. كما أوقفت دورية أخرى من المجموعة ذاتها، بتاريخ 14-7-2025 في العبودية، المدعو ز. ح. (من مواليد 1975، لبناني الجنسية)، المطلوب للقضاء بجرم التزوير".أُودِع الموقوفان لدى المراجع المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة المختص، حسب البلاغ.