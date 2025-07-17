محافظة النبطية تتحرك لضبط مخالفات الدراجات النارية

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وجاء في نص التعميم: وجهت محافظ بالإنابة، الدكتورة ، تعميمًا إلى قائمقاميتي ، ، ومرجعيون، إضافة إلى بلديات ، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات لضبط مخالفات سائقي الدراجات النارية.وجاء في نص التعميم:

"نظرًا لتفشي ظاهرة مخالفة سائقي الدراجات النارية لقوانين السير، وما تسببه هذه الدراجات من إزعاج وقلق للأهالي، وعملاً بقرار الفرعي لمحافظة النبطية رقم 1010 بتاريخ 24 حزيران 2025، يُطلب من كل جهة ضمن نطاقها الجغرافي: إعداد لائحة بأسماء سائقي الدراجات النارية الذين يتسببون بالإزعاج، وإرفاقها بنسخ عن بطاقات هوياتهم، وإيداعها لدى ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المختصة."