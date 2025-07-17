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لبنان

محافظة النبطية تتحرك لضبط مخالفات الدراجات النارية

Lebanon 24
17-07-2025 | 10:27
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وجهت محافظ النبطية بالإنابة، الدكتورة هويدا الترك، تعميمًا إلى قائمقاميتي حاصبيا، بنت جبيل، ومرجعيون، إضافة إلى بلديات قضاء النبطية، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات لضبط مخالفات سائقي الدراجات النارية.
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وجاء في نص التعميم:
 
"نظرًا لتفشي ظاهرة مخالفة سائقي الدراجات النارية لقوانين السير، وما تسببه هذه الدراجات من إزعاج وقلق للأهالي، وعملاً بقرار مجلس الأمن الفرعي لمحافظة النبطية رقم 1010 بتاريخ 24 حزيران 2025، يُطلب من كل جهة ضمن نطاقها الجغرافي: إعداد لائحة بأسماء سائقي الدراجات النارية الذين يتسببون بالإزعاج، وإرفاقها بنسخ عن بطاقات هوياتهم، وإيداعها لدى محافظة النبطية ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة."
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