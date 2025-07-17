ملفات "بطاقات أمان" وخدمات الشؤون على طاولة الخير والسيد

أجرى النائب زيارة إلى وزيرة في مكتبها بالوزارة، حيث تناول البحث ملفات اجتماعية مرتبطة بمنطقة الإدارية، خصوصاً أوضاع هناك وسبل توسيع خدماته. كما تم التطرق إلى ملف بطاقات "أمان" ودرس إمكانات تعزيز الاستفادة منها.

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