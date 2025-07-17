اتفاقية مياه يريد لبنانيون إيقافها.. هذه تفاصيلها

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هذا الأمر انعكس بشكل سلبي على القطاع الزراعي، الذي يعاني الأمرّين على صعيد عدم تمكن المزارعين من ريّ مزروعاتهم، وهذا ما دفع ببعض الجهات المحلية لرفع الصوت عاليا، خاصة في البلدات الحدودية مع ، إذ بحسب ما أكّدت مصادر محلية لـ" " فان هناك اجراءات يجب أن تحصل اليوم قبل ، وتتمثل بإلغاء اتفاقية مع سوريا.وحسب المصادر، فإنّ المزارعين لا يستطيعون تحمل آثار هذه الاتفاقية التي تؤدي إلى تلف المحاصيل والأشجار المثمرة، خاصة وسط الجفاف التي تعاني منه الابار، والذي وصل في بعض الاماكن إلى 75%.ولم تخف المصادر ضرورة إعادة النظر بقرار "تعزيل" الآبار المرتبط بالاتفاقية ، حيث اعتبرتها المصادر مضرة بالوضع الاقتصادي والبيئي.وأكّدت المصادر أن هذه الاتفاقية يجب أن يتم وضع حل سريع لها، فالجفاف بات عنصرا مهددا للزراعة وستتطور آثاره أكثر في خلال السنوات المقبلة.