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لبنان

اليونيفيل تواكب فعاليات "سوق الحرف" في صور: دوريات راجلة وعروض فنية

Lebanon 24
17-07-2025 | 10:46
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أعلن القطاع الغربي في قوات "اليونيفيل" في بيان، أنه "شارك في مهرجان سوق الحرف اليدوية الذي نظمته بلديات صور برئاسة رئيس البلدية، في قلب مدينة صور".
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وأوضح البيان أن "القطاع الغربي استجاب سريعاً لهذه الدعوة، مستغلاً المناسبة لإطلاق سلسلة مبادرات ضمن عملية "مراكز السكان"، في إطار تعزيز العلاقة مع الأهالي. وقد نُفذت دورية راجلة مشتركة في السوق، شارك فيها ممثلون عن جميع الوحدات العاملة تحت قيادة القطاع الغربي: الكتيبة الإيطالية، الكورية، الماليزية، الغانية، وكتيبة الشرطة العسكرية الإيرلندية البولندية".

وخلال المهرجان، شارك جنود "القبعات الزرق" الأهالي والزوار في جولة على الأكشاك المتنوعة، واطلعوا على المنتجات الحرفية وتذوقوا المأكولات اللبنانية التقليدية. وشكّل الحدث مناسبة للتبادل الثقافي، وتعزيز التفاهم والتقارب بين البعثة الأممية وسكان جنوب لبنان.

وترأست حفل الافتتاح رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور، الدكتورة رندا أبو صالح، التي اعتبرت أن "المعرض يشكّل فرصة حقيقية لإبراز عمل النساء وتمكينهن اقتصادياً، وتعزيز دورهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية". وتوجهت بالشكر إلى قائد القطاع الغربي لليونيفيل العميد الركن نيكولا ماندوليسي "على دعمه واهتمامه المستمر باحتياجات المنطقة".

من جهته، أكد ماندوليسي أن "اليونيفيل كانت وستبقى إلى جانب سكان جنوب لبنان في أصعب الظروف، حتى العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية"، مشيداً بـ"التزام عناصر اليونيفيل من مختلف الوحدات، وخصوصاً في منطقة صور".

وأضاف: "إن التنسيق المستمر مع الجيش، الذي شارك أيضاً في الفعالية، يؤكد على تكامل الأدوار، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار والأمن إلا من خلال العمل المشترك". وعبّر عن تقديره للسلطات المدنية التي ساهمت في تنظيم هذا الحدث الذي "يشكّل رمزاً للأمل والحوار والتعاون".

وبعد قص الشريط التقليدي، جال الحاضرون في المعرض واطلعوا على المنتجات الحرفية والمأكولات المحلية التي أعدّتها سيدات صور والبلديات المجاورة.

وتخلل الفعالية عروض فنية قدّمتها الكتيبة الكورية، وأنشطة تربوية وترفيهية للأطفال نظّمتها الكتيبتان الإيطالية والماليزية، إضافة إلى فقرات موسيقية أحياها الفنان جورج مجدلاني.
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