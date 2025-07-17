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لبنان

عن مصير "القرض الحسن".. هذا ما كُشف

Lebanon 24
17-07-2025 | 10:53
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أفادت مصادر لقناة "الحدث" عن أن مصرف لبنان يتجه لإقفال فروع القرض الحسن في كل لبنان، مؤكدة أن "السلطات اللبنانية تتجه لإغلاق جميع مؤسسات الصرافة التي تتعامل مع حزب الله".
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ولفتت المصادر إلى أنّ "إجراءات لبنان تجاه القرض الحسن تأتي تلبية لمطالب قدمها المبعوث الأميركي توم برّاك".
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