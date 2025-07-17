بعد انتهاء جلسة الحكومة... ماذا كشف مكي وشحادة؟

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بعد انتهاء جلسة التي عُقدت اليوم، صرّح لشؤون التنمية الادارية فادي مكي بأن “الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب تم تعيينهما من بين أفضل الشخصيات والكفاءات".، شدّد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على أن “الكفاءة يجب أن تكون أولوية في أي تعيينات، وليس التوزيع الطائفي”، مضيفًا: “يجب ألا نعطي الأولوية للمذهبية على حساب الكفاءات الوطنية”.