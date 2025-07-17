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لبنان

بعد انتهاء جلسة الحكومة... ماذا كشف مكي وشحادة؟

Lebanon 24
17-07-2025 | 11:07
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بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم، صرّح وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي بأن “الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي تم تعيينهما من بين أفضل الشخصيات والكفاءات".
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من جهته، شدّد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة على أن “الكفاءة يجب أن تكون أولوية في أي تعيينات، وليس التوزيع الطائفي”، مضيفًا: “يجب ألا نعطي الأولوية للمذهبية على حساب الكفاءات الوطنية”.
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