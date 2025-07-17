انتهاء جلسة مجلس الوزراء... وهذه التعيينات أُقرّت رسميًا

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وأعلن نزار هاني إنّه تمّ تعيين داني فاضل رئيساً للهيئة الناظمة للقنب الهندي.





كما عيّن مجلس الوزراء الكابتن محمد عزيز رئيساً للهيئة الناظمة للطيران المدني.





وقال لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، إنّ "الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي عيّنتا من أفضل الشخصيات والكفاءات".





وأجّل مجلس الوزراء تعيينات الهيئة الناظمة للاتصالات والطاقة، ومدّد مهل الترشيح للهيئتين لأسبوعين إضافيين. عيّن الهيئة الناظمة للطيران المدني والهيئة الناظمة للقنب .وأعلن نزار هاني إنّه تمّ تعيين داني فاضل رئيساً للهيئة الناظمة للقنب الهندي.كما عيّن مجلس الوزراء الكابتن محمد عزيز رئيساً للهيئة الناظمة للطيران المدني.وقال لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، إنّ "الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي عيّنتا من أفضل الشخصيات والكفاءات".وأجّل مجلس الوزراء تعيينات الهيئة الناظمة للاتصالات والطاقة، ومدّد مهل الترشيح للهيئتين لأسبوعين إضافيين.

وأفادت معلومات الـ"أم تي في" أنّ " أنجز سلّة الاسماء المرشحة للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأرفقها بالسير الذاتية وتريث في طرحها في الجلسة حرصاً على إتاحة الوقت أمام الوزراء للاطلاع عليها وستطرح في الجلسات المقبلة".



مرقص





أما بول مرقص، فقال بعد جلسة مجلس الوزراء، إنّ "رئيس الجمهوريّة أطلع الوزراء على مضمون بيان سفراء دول لدعم ".





وأضاف مرقص أنّ " تطرّق إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال 6 أشهر وإلى الإصلاحات التي أنجزتها وهنّأها على الثقة التي نالتها في مجلس النواب أمس".





وتابع أنّ "الرئيس عون أكّد ضرورة حلّ مسألة الكلفة التشغيلية للصناعيين التي تسمح لهم بالدخول إلى السوق المجاورة، وشدّد على ضرورة معالجة مسألة رواتب موظفي القطاع العام".





ولفت مرقص إلى أنّ "الرئيس عون قال إن المؤسسات السياحية حققت أرقامًا عالية رغم الأوضاع".





وأشار إلى أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام تطرق إلى إصلاح واقع الجمارك لتحسين مداخيل الدولة".