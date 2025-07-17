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لبنان

انتهاء جلسة مجلس الوزراء... وهذه التعيينات أُقرّت رسميًا

Lebanon 24
17-07-2025 | 11:15
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عيّن مجلس الوزراء الهيئة الناظمة للطيران المدني والهيئة الناظمة للقنب الهندي.
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وأعلن وزير الزراعة نزار هاني إنّه تمّ تعيين داني فاضل رئيساً للهيئة الناظمة للقنب الهندي.


كما عيّن مجلس الوزراء الكابتن محمد عزيز رئيساً للهيئة الناظمة للطيران المدني.


وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، إنّ "الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي عيّنتا من أفضل الشخصيات والكفاءات".


وأجّل مجلس الوزراء تعيينات الهيئة الناظمة للاتصالات والطاقة، ومدّد مهل الترشيح للهيئتين لأسبوعين إضافيين.
 
 
وأفادت معلومات الـ"أم تي في" أنّ "وزير الطاقة أنجز سلّة الاسماء المرشحة للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأرفقها بالسير الذاتية وتريث في طرحها في الجلسة حرصاً على إتاحة الوقت أمام الوزراء للاطلاع عليها وستطرح في الجلسات المقبلة".

مرقص


أما وزير الإعلام بول مرقص، فقال بعد جلسة مجلس الوزراء، إنّ "رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون أطلع الوزراء على مضمون بيان سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان".


وأضاف مرقص أنّ "الرئيس عون تطرّق إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال 6 أشهر وإلى الإصلاحات التي أنجزتها وهنّأها على الثقة التي نالتها في مجلس النواب أمس".


وتابع أنّ "الرئيس عون أكّد ضرورة حلّ مسألة الكلفة التشغيلية للصناعيين التي تسمح لهم بالدخول إلى السوق المجاورة، وشدّد على ضرورة معالجة مسألة رواتب موظفي القطاع العام".


ولفت مرقص إلى أنّ "الرئيس عون قال إن المؤسسات السياحية حققت أرقامًا عالية رغم الأوضاع".


وأشار إلى أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام تطرق إلى إصلاح واقع الجمارك لتحسين مداخيل الدولة".
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