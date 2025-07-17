28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
انتهاء جلسة مجلس الوزراء... وهذه التعيينات أُقرّت رسميًا
Lebanon 24
17-07-2025
|
11:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
عيّن
مجلس الوزراء
الهيئة الناظمة للطيران المدني والهيئة الناظمة للقنب
الهندي
.
Advertisement
وأعلن
وزير الزراعة
نزار هاني إنّه تمّ تعيين داني فاضل رئيساً للهيئة الناظمة للقنب الهندي.
كما عيّن مجلس الوزراء الكابتن محمد عزيز رئيساً للهيئة الناظمة للطيران المدني.
وقال
وزير الدولة
لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، إنّ "الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي عيّنتا من أفضل الشخصيات والكفاءات".
وأجّل مجلس الوزراء تعيينات الهيئة الناظمة للاتصالات والطاقة، ومدّد مهل الترشيح للهيئتين لأسبوعين إضافيين.
وأفادت معلومات الـ"أم تي في" أنّ "
وزير الطاقة
أنجز سلّة الاسماء المرشحة للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأرفقها بالسير الذاتية وتريث في طرحها في الجلسة حرصاً على إتاحة الوقت أمام الوزراء للاطلاع عليها وستطرح في الجلسات المقبلة".
مرقص
أما
وزير الإعلام
بول مرقص، فقال بعد جلسة مجلس الوزراء، إنّ "رئيس الجمهوريّة
العماد جوزاف عون
أطلع الوزراء على مضمون بيان سفراء دول
الاتحاد الأوروبي
لدعم
لبنان
".
وأضاف مرقص أنّ "
الرئيس عون
تطرّق إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال 6 أشهر وإلى الإصلاحات التي أنجزتها وهنّأها على الثقة التي نالتها في مجلس النواب أمس".
وتابع أنّ "الرئيس عون أكّد ضرورة حلّ مسألة الكلفة التشغيلية للصناعيين التي تسمح لهم بالدخول إلى السوق المجاورة، وشدّد على ضرورة معالجة مسألة رواتب موظفي القطاع العام".
ولفت مرقص إلى أنّ "الرئيس عون قال إن المؤسسات السياحية حققت أرقامًا عالية رغم الأوضاع".
وأشار إلى أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام تطرق إلى إصلاح واقع الجمارك لتحسين مداخيل الدولة".
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": بالاسماء...هذه هي التعيينات التي سيقرها مجلس الوزراء
Lebanon 24
"لبنان 24": بالاسماء...هذه هي التعيينات التي سيقرها مجلس الوزراء
17/07/2025 21:23:14
17/07/2025 21:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا
Lebanon 24
انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا
17/07/2025 21:23:14
17/07/2025 21:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
Lebanon 24
إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
17/07/2025 21:23:14
17/07/2025 21:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي
Lebanon 24
إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي
17/07/2025 21:23:14
17/07/2025 21:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير العدل: لا دولة بوجود السلاح غير الشرعي
Lebanon 24
وزير العدل: لا دولة بوجود السلاح غير الشرعي
14:13 | 2025-07-17
17/07/2025 02:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير بين شبان من بلدة الماري وسوريين
Lebanon 24
إشكال كبير بين شبان من بلدة الماري وسوريين
14:10 | 2025-07-17
17/07/2025 02:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تمكين المرأة محور لقاء بين السيدة الأولى ولجنة كاثوليكية
Lebanon 24
تمكين المرأة محور لقاء بين السيدة الأولى ولجنة كاثوليكية
14:07 | 2025-07-17
17/07/2025 02:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل داخل أوساط "حزب الله"
Lebanon 24
جدل داخل أوساط "حزب الله"
13:51 | 2025-07-17
17/07/2025 01:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارات إسعاف بسبب بلاغٍ كاذب... ما الذي شهدته بلدة جنوبيّة مساء اليوم؟
Lebanon 24
سيارات إسعاف بسبب بلاغٍ كاذب... ما الذي شهدته بلدة جنوبيّة مساء اليوم؟
13:49 | 2025-07-17
17/07/2025 01:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها
Lebanon 24
مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها
15:03 | 2025-07-16
16/07/2025 03:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
14:43 | 2025-07-16
16/07/2025 02:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عبارة قالها الشّرع تُثير الجدل بعد أحداث السويداء
Lebanon 24
عبارة قالها الشّرع تُثير الجدل بعد أحداث السويداء
03:32 | 2025-07-17
17/07/2025 03:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في جبيل... والقوى الأمنيّة باشرت تحقيقاتها
Lebanon 24
حادثة مروّعة في جبيل... والقوى الأمنيّة باشرت تحقيقاتها
11:50 | 2025-07-17
17/07/2025 11:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز الزعماء الدروز في السويداء.. ماذا نعرف عنهم؟
Lebanon 24
أبرز الزعماء الدروز في السويداء.. ماذا نعرف عنهم؟
16:30 | 2025-07-16
16/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:13 | 2025-07-17
وزير العدل: لا دولة بوجود السلاح غير الشرعي
14:10 | 2025-07-17
إشكال كبير بين شبان من بلدة الماري وسوريين
14:07 | 2025-07-17
تمكين المرأة محور لقاء بين السيدة الأولى ولجنة كاثوليكية
13:51 | 2025-07-17
جدل داخل أوساط "حزب الله"
13:49 | 2025-07-17
سيارات إسعاف بسبب بلاغٍ كاذب... ما الذي شهدته بلدة جنوبيّة مساء اليوم؟
13:43 | 2025-07-17
باسيل استقبل وفودا بلدية واختيارية من قرى عكار وعاليه
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
17/07/2025 21:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
17/07/2025 21:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
17/07/2025 21:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24