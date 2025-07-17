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لبنان

شيخ العقل: نرفض انتقال الفتنة إلى لبنان

Lebanon 24
17-07-2025 | 11:07
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أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، رفضه المطلق لأي تداعيات لأحداث السويداء على الساحة اللبنانية، مشددًا على وحدة الموقف مع دار الفتوى والقيادات السنية في مواجهة الفتنة والتطرّف.
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وفي سلسلة تصريحات إعلامية، شدّد أبي المنى على أن "أي اعتداء بين أبناء الطائفتين الدرزية والسنية مرفوض ومدان"، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى محاسبة المخلّين بالأمن، ومؤكدًا استمرار التواصل مع مفتي الجمهورية وشخصيات سنية لدرء الفتنة.

ورفض أبي المنى أي تدخل أو حماية إسرائيلية، محمّلًا الدولة السورية مسؤولية ما جرى في السويداء، واصفًا ما حصل بأنه "وصمة عار وجريمة نكراء"، وداعيًا إلى رعاية عربية أو إسلامية لضمان اتفاق يُعيد الثقة بين أبناء الجبل والدولة.

وأشار إلى أن ما حدث من انتهاكات واستهداف لرموز دينية وصور وطنية "لن يُغتفر"، مطالبًا الدولة السورية بالتحقيق وتحمل المسؤولية، ومشدّدًا على ضرورة التهدئة والحكمة في هذه المرحلة الحرجة.
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