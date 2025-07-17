شيخ العقل: نرفض انتقال الفتنة إلى لبنان

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أكد شيخ عقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، رفضه المطلق لأي تداعيات لأحداث السويداء على الساحة ، مشددًا على وحدة الموقف مع دار والقيادات السنية في مواجهة الفتنة والتطرّف.وفي سلسلة تصريحات إعلامية، شدّد أبي المنى على أن "أي اعتداء بين أبناء الطائفتين الدرزية والسنية مرفوض ومدان"، داعيًا إلى محاسبة المخلّين بالأمن، ومؤكدًا استمرار التواصل مع مفتي الجمهورية وشخصيات لدرء الفتنة.ورفض أبي المنى أي تدخل أو حماية إسرائيلية، محمّلًا الدولة مسؤولية ما جرى في السويداء، واصفًا ما حصل بأنه "وصمة عار وجريمة نكراء"، وداعيًا إلى رعاية عربية أو إسلامية لضمان اتفاق يُعيد الثقة بين أبناء الجبل والدولة.وأشار إلى أن ما حدث من انتهاكات واستهداف لرموز دينية وصور وطنية "لن يُغتفر"، مطالبًا الدولة السورية بالتحقيق وتحمل المسؤولية، ومشدّدًا على ضرورة التهدئة والحكمة في هذه المرحلة الحرجة.