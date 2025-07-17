في صيدا.. حادث سير مروّع بين شاحنة ودراجة ناريّة

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أدى حادث سير مروع على اوتوستراد – صور عند محلة ، بين شاحنة مخصصة لنقل البضائع وسائق دراجة نارية الى مقتل الاخير.وتم نقل الجثة الى في الصرفند، فيما حضرت الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقا بملابسات الحادث. (الوكال الوطنية)