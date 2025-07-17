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لبنان

في صيدا.. حادث سير مروّع بين شاحنة ودراجة ناريّة

Lebanon 24
17-07-2025 | 11:27
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أدى حادث سير مروع على اوتوستراد صيدا – صور عند محلة الصرفند، بين شاحنة مخصصة لنقل البضائع وسائق دراجة نارية الى مقتل الاخير.
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وتم نقل الجثة الى مستشفى علاء الدين في الصرفند، فيما حضرت الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقا بملابسات الحادث. (الوكال الوطنية)
 
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