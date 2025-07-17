عن "حزب الله"... ماذا قال الجيش الإسرائيلي؟

أعلن المتحدث باسم الجيش ، مساء اليوم، أن "سلاح الجو ضرب أهدافا تابعة لحزب الله جنوبي "، مضيفًا "

Advertisement نرى محاولات من للتعافي في مواقع عدة ولن نسمح بذلك".





اما عن عملياته في ، فأعلن انّه تمّ ضرب "أكثر من 100 هدف في جنوبي سوريا تشمل سيارات عسكرية".





