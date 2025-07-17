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لبنان

عن "حزب الله"... ماذا قال الجيش الإسرائيلي؟

Lebanon 24
17-07-2025 | 11:43
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن "سلاح الجو ضرب أهدافا تابعة لحزب الله جنوبي لبنان"، مضيفًا "نرى محاولات من حزب الله للتعافي في مواقع عدة ولن نسمح بذلك". 
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اما عن عملياته في سوريا، فأعلن انّه تمّ ضرب "أكثر من 100 هدف في السويداء جنوبي سوريا تشمل سيارات عسكرية".


وفي ما يخص غزة، فاشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى انّه "نمضي في عملية عربات جدعون كما حدد ذلك المستوى السياسي ونواصل حصار مدينة غزة". 


تابع: "نفذنا غارات أسفرت عن تدمير أنفاق في شمال غزة وجنوبا نعمق الهجمات في خان يونس"، مضيفًا: "ندفع أثمانا باهظة لتنفيذ الخطط المرسومة في غزة". 


أكمل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "كل حالة انتحار في صفوف جنودنا تثير الألم ونستخلص العبر ونعزز نظام الصحة النفسية". 


ختم: "الجيش الإسرائيلي على استعداد لبذل مرونة أكثر وانتشار في حدود جديدة من أجل المفاوضات". 
 
 
 
 
 
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