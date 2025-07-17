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لبنان

مذكرة توقيف بحق مدير كازينو لبنان ومدير شركة "BetArabia"

Lebanon 24
17-07-2025 | 12:09
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افادت معلومات صحافية مساء اليوم، أنّ قاضي التحقيق في جبل لبنان كمال بو نصار اصدر مذكرة توقيف بحق كل من مدير كازينو لبنان رولان خوري ومدير شركة betarabia جاد غاريوس. 
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