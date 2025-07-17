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لبنان

اجتماع لبناني- سوري برعاية سعودية... ما القصّة؟

Lebanon 24
17-07-2025 | 12:15
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أفادت مصادر صحافية أن اجتماعًا أمنيًا ثلاثيًا عالي المستوى عُقد في الرياض، استكمالًا لاجتماع جدة اللبناني–السوري، الذي جرى في آذار الماضي برعاية سعودية، وبمشاركة وزيري دفاع البلدين.
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ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الذي لم تُطبّق جميع بنوده حتى الآن.

وبحسب المصادر، فقد كان الاجتماع مطولًا وناجحًا، وشهد نقاشًا معمقًا حول الهواجس الأمنية لدى الجانبين، مع الاتفاق على آليات لمعالجتها وتسريع تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق جدة. (النهار) 
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