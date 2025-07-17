اجتماع لبناني- سوري برعاية سعودية... ما القصّة؟

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ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الذي لم تُطبّق جميع بنوده حتى الآن.وبحسب المصادر، فقد كان الاجتماع مطولًا وناجحًا، وشهد نقاشًا معمقًا حول الهواجس الأمنية لدى الجانبين، مع الاتفاق على آليات لمعالجتها وتسريع تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق جدة. (النهار)