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لبنان

"الخارجية": تتقدم بخالص العزاء من العراق حكومة وشعباً

Lebanon 24
17-07-2025 | 12:31
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تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن تضامنها مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق جراء الحريق المروع الذي اندلع في المركز التجاري في مدينة الكوت ، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين.
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كما تتقدم الوزارة بخالص العزاء من العراق حكومة وشعبا وأهالي الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
 
 
 
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