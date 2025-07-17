"الخارجية": تتقدم بخالص العزاء من العراق حكومة وشعباً

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تعرب عن تضامنها مع وشعبها الشقيق جراء الحريق المروع الذي اندلع في في مدينة ، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين.كما تتقدم الوزارة بخالص العزاء من العراق حكومة وشعبا وأهالي الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.