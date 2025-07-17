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لبنان

في منشور جديد... إليكم ما قاله وهاب عن الشرع

Lebanon 24
17-07-2025 | 12:00
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على منصة "إكس":
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"انا متأكد بأن أحمد الشرع عاجز عن توحيد سوريا. هناك أسماء ممتازة في سوريا. هيثم مناع. رياض حجاب. أيمن أصفري. برهان غليون. فليساعد العالم سوريا لتتوحد وتستقر". 
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