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لبنان
وزير المال يعلق على تعيين الهيئة الناظمة للطيران... ماذا قال؟
Lebanon 24
17-07-2025
|
12:43
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كتب وزير المال
ياسين جابر
، مساء اليوم، عبر حسابه على منصة "إكس":
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"مبروك للبنان، بعد ٢٣ سنة من صدور القانون ٤٨١/٢٠٠٢ اخيراً يتم تعيين الهيئة الناظمة للطيران. مثل الحلم. أنا كنت عام ٢٠٠٢ في اللجنة التي عملت على اصدار هذا القانون، وغيره من قوانين اصلاحية، ووصلت لحالة يأس انها لن ترى النو .سعيد لاني في الحكومة التي تعيد الامل بنهوض
لبنان
".
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