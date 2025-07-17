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لبنان

على طريق رياق - بعلبك... سيارة صدمت إمرأة مسنة وحفيدتيها

Lebanon 24
17-07-2025 | 12:44
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دهست سيارة من نوع "مرسيدس" على طريق رياق - بعلبك، مقابل مدخل بريتال الغربيّ، إمرأة مسنة تدعى فاطمة صالح وحفيدتيها.
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ونقل الجرحى إلى مستشفى دار الأمل، وعلم أنّ حالة بعضهن حرجة.
 
 
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