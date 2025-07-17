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لبنان

عن تحقيق انفجار المرفأ... كلام حاسم من وزير العدل

Lebanon 24
17-07-2025 | 12:48
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كتب وزير العدل عادل نصار، مساء اليوم، عبر حسابه على منصة "أكس":
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"في ما يتعلق بالتحقيقات، وخصوصا تحقيق المرفأ، الجميع تحت سقف القانون، ولا أحد فوقه".
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