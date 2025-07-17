أبو الحسن: لا بد من عقد مصالحة وطنية في سوريا

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حذر أمين سر كتلة "اللقاء " النائب هادي أبو الحسن، من "مشاريع الفتنة"، داعيا " في جبل العرب إلى تحصين الاتفاق الذي حصل لأنه يثبتهم في أرضهم"، وقال: "لا بد من مصالحة بين السويداء ودرعا، وعقد مصالحة وطنية في ".وعما حصل في بعض المناطق، قال: " واحد، والناس عبروا بانفعال في شكل سلمي، والمهم أن نتعاون مع الذي هو الكفيل بضبط الأمن والاستقرار"، وقال: "الموقف السياسي العاقل والمسؤول هو الذي يوفر الحماية لأهلنا في سوريا".واستنكر "الاعتداءات التي حصلت في السويداء"، معتبرا أن "أهلها مكون سوري أساسي ولهم الدور الأساسي في الحفاظ على وحدة سوريا منذ ثورة ١٩٢٥، وكانوا إلى جانب كل الأحرار من درعا إلى إلى حمص، وحلب وإدلب، في إسقاط نظام "، وقال: "بفضل الجهود المكثفة ووعي وحكمة الحكماء ومشايخ العقل، ودور الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي والدول المؤثرة في الملف السوري، استطعنا التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يجب الحفاظ عليه، وتطبيقه بكل مندرجاته".أضاف: "هناك تداخل بين أبناء الطائفة في وسوريا، والمهم عدم تفلت الأمور والالتفاف نحو الجيش اللبناني. قمنا بزيارة مع رئيس الإشتراكي، تيمور ، لتقديم الشكر للمؤسّسة العسكرية على الجهود المبذولة لحفظ الأمن".كما شدد على ضرورة "تحصين الاتفاق"، مجددا "التحذير من مخاطر المشروع ، الذي كنا تحدثنا عنه منذ شهرين".وختم: "لا بد من مصالحة وطنية لتتجذر الناس في أرضها وحمايتهم بعيدا من استدراج الدروز إلى أي فتنة داخلية، وإلى مشاريع التفتيت والتقسيم وضرب الوحدة الداخلية". (الوكالة الوطنية)