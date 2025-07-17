"اليونيفيل" تواصل تنفيذ إجراءات ميدانية لتحسين سبل التنقل في الجنوب

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قامت وحدة الهندسة في "اليونيفيل" في القطاع الشرقي، حسب بيان صدر، "بإزالة عقبات متعددة تعيق حركة المدنيين والمركبات، منها برج إنارة مائل في بلدة كفركلا، وكابلات وأنابيب مياه على طريق XB8 في الجهة الغربية من بلدة . كما شملت الأعمال إزالة أنقاض وأشجار متساقطة من الطريق الفرعي جنوب وطى ، وردم حفرة ناجمة عن انفجار في منطقة جنوب كوكبا".وأكد قائد القطاع الشرقي الجنرال ريكاردو إستيبان كابريجوس، أن "الهدف الأسمى من هذه الأعمال هو تسهيل حركة السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ".اضاف البيان ان "هذا الجهد المشترك بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني يعكس التزاماً مستمراً بالتعاون مع السلطات المحلية والمجتمعات المدنية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستقرار لا يُبنى إلا بالشراكة مع من هم في أمسّ الحاجة إليه".وختم : "من خلال هذه المبادرات، تؤكد "اليونيفيل" دعمها الكامل للقوات المسلحة ، في سبيل تحقيق الهدف الجوهري للقرار 1701: ترسيخ السلام والأمن المستدامين في ".