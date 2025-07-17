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لبنان

"اليونيفيل" تواصل تنفيذ إجراءات ميدانية لتحسين سبل التنقل في الجنوب

Lebanon 24
17-07-2025 | 12:52
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قامت وحدة الهندسة في "اليونيفيل" في القطاع الشرقي، حسب بيان صدر، "بإزالة عقبات متعددة تعيق حركة المدنيين والمركبات، منها برج إنارة مائل في بلدة كفركلا، وكابلات وأنابيب مياه علوية على طريق XB8 في الجهة الغربية من بلدة القليعة. كما شملت الأعمال إزالة أنقاض وأشجار متساقطة من الطريق الفرعي جنوب وطى الخيام، وردم حفرة ناجمة عن انفجار في منطقة جنوب كوكبا".
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وأكد قائد القطاع الشرقي الجنرال ريكاردو إستيبان كابريجوس، أن "الهدف الأسمى من هذه الأعمال هو تسهيل حركة السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة".

اضاف البيان ان "هذا الجهد المشترك بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني يعكس التزاماً مستمراً بالتعاون مع السلطات المحلية والمجتمعات المدنية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستقرار لا يُبنى إلا بالشراكة مع من هم في أمسّ الحاجة إليه".

وختم : "من خلال هذه المبادرات، تؤكد "اليونيفيل" دعمها الكامل للقوات المسلحة اللبنانية، في سبيل تحقيق الهدف الجوهري للقرار 1701: ترسيخ السلام والأمن المستدامين في جنوب لبنان". 
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