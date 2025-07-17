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لبنان

حريق يضرب المحمودية – الدمشقية بمرجعيون والدفاع المدني يتدخّل

Lebanon 24
17-07-2025 | 12:56
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اندلع حريق كبير في منطقة المحمودية – الدمشقية، وسارعت فرق الدفاع المدني اللبناني من مراكز عدة والهيئة الصحية لإخماد النيران التي اتت على مساحات شاسعة من الاعشاب والأشجار الحرجية.
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