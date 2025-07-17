حريق يضرب المحمودية – الدمشقية بمرجعيون والدفاع المدني يتدخّل

اندلع حريق كبير في منطقة المحمودية – الدمشقية، وسارعت فرق الدفاع المدني اللبناني من مراكز عدة والهيئة الصحية لإخماد النيران التي اتت على مساحات شاسعة من الاعشاب والأشجار الحرجية.

Advertisement