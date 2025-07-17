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لبنان
ادّعى أن مجهولًا سرق مبلغًا ماليًا يعود لشركة عمله... وهذا ما كشفه التحقيق
Lebanon 24
17-07-2025
|
12:57
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة- البلاغ التّالي:
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بتاريخ 11- 7- 2025، ادّعى المدعو (ح. ر. مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)، أن مجهولا أقدم على سرقة مبلغ مالي عائد للشركة التي يعمل لصالحها، وذلك من داخل السيارة التي كان يقودها، إثر تعرّضه لحادث سير أثناء توجّهه إلى مكان عمله، حيث كان يعتزم تسليم المبلغ لقسم المحاسبة.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في
شعبة المعلومات
، والكشف الميداني في موقع الحادث، تبيّن وجود شبهات حول ضلوع المدّعي في عملية السرقة.
بناء عليه، تم استدعاؤه للتحقيق، وبمواجهته بالأدلّة التي تثبت تورّطه، اعترف بأنه هو من قام بأخذ المبلغ المالي، وأخفاه داخل منزله في محلة
الغبيري
.
بتفتيش المنزل، تم ضبط مبلغ وقدره/27,000/ دولار أميركي.
سُلّم المبلغ المضبوط لصاحب الشركة، وأجري المقتضى القانوني بحق (ح. ر.)، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة
القضاء
المختص.
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