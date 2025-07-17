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لبنان

تحذير مهم من الدفاع المدني للمواطنين.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
17-07-2025 | 13:31
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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، من "مخاطر استعمال المفرقعات والاسهم النارية، في جميع المناسبات العامة والاحتفالات، خصوصاً في محيط الغابات، والأعشاب اليابسة، ومكبّات النفايات، وكذلك بالقرب من الأملاك العامة (كأعمدة الكهرباء، والأسلاك، والمحوّلات)، والأبنية السكنية، والممتلكات الخاصة، لما تسبّبه من أخطار محتمة قد تؤدي إلى إصابات بشرية، واندلاع حرائق واسعة تُلحِق خسائر فادحة بالثروة الحرجية وتُسبّب أضراراً جسيمة في الممتلكات".
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ودعت "المواطنين والمقيمين إلى الامتناع الكلي عن استخدام أي نوع من المفرقعات خلال الاحتفالات، والتقيّد التام بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها، والالتزام بالقوانين المرعية الإجراء لجهة الحصول على التراخيص اللازمة لاستعمال المفرقعات". وشدّدت على "ضرورة التبليغ الفوري عند مشاهدة أي حريق، مهما كان حجمه، عبر الاتصال على رقم الطوارئ 125. أو التواصل عبر تطبيق "واتساب" على الرقم 70192693 مع إرسال الموقع الجغرافي (Location) بدقّة، لتمكين الفرق من التدخّل السريع والسيطرة على النيران بأسرع وقت ممكن، والحدّ من الأضرار... سلامتكم أولويّتنا ووعيكم يُنقذ الأرواح والثروات الطبيعيّة".
 
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