الزين من بكفيا: الحلول ممكنة حين تلتزم البلديات

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زارت وزيرة البيئة مركز "B Clean" لفرز النفايات التابع لبلدية ، حيث كان في استقبالها وزير العدل القاضي ، ورئيسة البلدية نيكول الجميل، ومدير المركز ماضي وعدد من العاملين فيه.وخلال جولتها في أقسام المركز، اطّلعت على مراحل جمع النفايات من المصدر وفرزها ومعالجتها، واستمعت إلى شرح مفصّل من رئيسة البلدية حول سير العمل.وأكدت الزين في تصريح لها أن زيارتها تهدف إلى تسليط الضوء على "تجربة بلدية بكفيا الرائدة في "، معتبرةً أنها "تُثبت أن الحل ممكن حين تلتزم السلطات المحلية بأفضل الممارسات، على أن يرافقها وعي المواطن".وأشارت إلى أن "الجهد الأساسي تقوم به البلديات، من توعية ومعالجة ومتابعة"، مؤكدة أن تعمل على دعم هذه المبادرات عبر خطوات عدة، منها:تحديث لإدارة النفايات الصلبة، بما يمنح البلديات واتحادات البلديات دورًا أوسع؛إعداد قانون استرداد الكلفة لدعم البلديات ماليًا في إدارة هذا القطاع؛تعيين لإدارة النفايات الصلبة لتنسيق الجهود بين الدولة والسلطات المحلية.وأضافت الزين: "في حال تنفيذ هذه الخطوات، ستتمكن البلديات من تحسين أدائها، على أن يتم لاحقًا تأمين التمويل اللازم للاستثمار في القطاع، من خلال تقليل كلفة الطاقة وتحسين الكفاءة، بالتعاون مع الجهات المانحة والمستثمرين".وفي رد على سؤال، شددت على أن " بلدية بكفيا واضح وفعّال، بالتعاون مع المواطنين"، معتبرة أن "رمي النفايات في الطرقات تحت ذريعة الأزمات أمر مرفوض، فالمواطن شريك أساسي، كما أن البلدية تقوم بدورها كحلقة متكاملة".