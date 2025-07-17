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لبنان

الزين من بكفيا: الحلول ممكنة حين تلتزم البلديات

Lebanon 24
17-07-2025 | 13:40
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زارت وزيرة البيئة تمارا الزين مركز "B Clean" لفرز النفايات التابع لبلدية بكفيا، حيث كان في استقبالها وزير العدل القاضي عادل نصار، ورئيسة البلدية نيكول الجميل، ومدير المركز إيلي ماضي وعدد من العاملين فيه.
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وخلال جولتها في أقسام المركز، اطّلعت الزين على مراحل جمع النفايات من المصدر وفرزها ومعالجتها، واستمعت إلى شرح مفصّل من رئيسة البلدية حول سير العمل.

وأكدت الزين في تصريح لها أن زيارتها تهدف إلى تسليط الضوء على "تجربة بلدية بكفيا الرائدة في إدارة النفايات"، معتبرةً أنها "تُثبت أن الحل ممكن حين تلتزم السلطات المحلية بأفضل الممارسات، على أن يرافقها وعي المواطن".

وأشارت إلى أن "الجهد الأساسي تقوم به البلديات، من توعية ومعالجة ومتابعة"، مؤكدة أن وزارة البيئة تعمل على دعم هذه المبادرات عبر خطوات عدة، منها:

تحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، بما يمنح البلديات واتحادات البلديات دورًا أوسع؛

إعداد قانون استرداد الكلفة لدعم البلديات ماليًا في إدارة هذا القطاع؛

تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة لتنسيق الجهود بين الدولة والسلطات المحلية.

وأضافت الزين: "في حال تنفيذ هذه الخطوات، ستتمكن البلديات من تحسين أدائها، على أن يتم لاحقًا تأمين التمويل اللازم للاستثمار في القطاع، من خلال تقليل كلفة الطاقة وتحسين الكفاءة، بالتعاون مع الجهات المانحة والمستثمرين".

وفي رد على سؤال، شددت الوزيرة على أن "التزام بلدية بكفيا واضح وفعّال، بالتعاون مع المواطنين"، معتبرة أن "رمي النفايات في الطرقات تحت ذريعة الأزمات أمر مرفوض، فالمواطن شريك أساسي، كما أن البلدية تقوم بدورها كحلقة متكاملة".
(الوكالة الوطنية)
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