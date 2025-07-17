باسيل استقبل وفودا بلدية واختيارية من قرى عكار وعاليه

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إستقبل رئيس "الوطني الحر" ، بحضور النائبين ضرغام وجيمي جبور، ونائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ومنسق هيئة قضاء علاء إبراهيم، وفداً من بلدية عكار العتيقة برئاسة محمد الشعار، ورئيس رابطة مخاتير الجومة ذو الفقار والمختار مشهور العك والأعضاء.كما إستقبل، بحضور كل من النائب وكتيلي، ومنسق هيئة قضاء عاليه باسكال أنطون، وأمين سر مجلس قضاء عاليه رامي متى، وفداً من بلدية حومال برئاسة ناجي أبو أنطون ومختار البلدة فغالي وأعضاء البلدية.كذلك التقى وفداً من بلدية عين الجديدة برئاسة جبور يرافقه أعضاء البلدية ومنسق التيار في البلدة ناجي كرم.وختاماً إستقبل وفداً من بلدية بخشتيه برئاسة رولا كرم، يرافقها أعضاء البلدية والمختار بسام الصليبي ومنسقة التيار في البلدة حياة كرم. (الوكالة الوطنية)