جدل داخل أوساط "حزب الله"

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فقد دعا الحزب في بيانه إلى التهدئة والحوار بين أبناء الوطن الواحد لحل الخلافات الداخلية، كما حثّ الشعب السوري، بجميع أطيافه ومكوّناته، على التوحد في مواجهة العدو الإسرائيلي.لكن هذا البيان لم يلقَ ترحيبًا واسعًا، وأثار جدلًا في أوساط جمهور الحزب، لا سيما بين إعلاميين، ومحللين سياسيين مؤيدين، وشخصيات سياسية محسوبة عليه، وقد انتشرت لهم العديد من المنشورات الرافضة لمضمونه.