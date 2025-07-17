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لبنان

جدل داخل أوساط "حزب الله"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-07-2025 | 13:51
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لا يزال البيان الذي أصدره "حزب الله" يوم أمس، تعليقًا على القصف الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي السورية، يثير الجدل.
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فقد دعا الحزب في بيانه إلى التهدئة والحوار بين أبناء الوطن الواحد لحل الخلافات الداخلية، كما حثّ الشعب السوري، بجميع أطيافه ومكوّناته، على التوحد في مواجهة العدو الإسرائيلي.

لكن هذا البيان لم يلقَ ترحيبًا واسعًا، وأثار جدلًا في أوساط جمهور الحزب، لا سيما بين إعلاميين، ومحللين سياسيين مؤيدين، وشخصيات سياسية محسوبة عليه، وقد انتشرت لهم العديد من المنشورات الرافضة لمضمونه.
واعتبر بعضهم أن ما جاء فيه يُظهر نوعًا من "الليونة" تجاه النظام السوري الجديد، الذي لا يُبدي، برأيهم، أي حماسة أو ودّ تجاه "حزب الله".
المصدر: "رصد" لبنان 24
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