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لبنان

سيارات إسعاف بسبب بلاغٍ كاذب... ما الذي شهدته بلدة جنوبيّة مساء اليوم؟

Lebanon 24
17-07-2025 | 13:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ سيارات الإسعاف تحرّكت باتّجاه بلدة النميرية، بسبب بلاغ كاذب، عن غارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيليّة.
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وبحسب المعلومات، فإنّ حريقاً اندلع في النميرية، ولا يوجد أيّ حدثٍ أمنيّ في البلدة.
 
 
 
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