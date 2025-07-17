سيارات إسعاف بسبب بلاغٍ كاذب... ما الذي شهدته بلدة جنوبيّة مساء اليوم؟

أفادت مندوبة " " أنّ سيارات الإسعاف تحرّكت باتّجاه بلدة النميرية، بسبب بلاغ كاذب، عن غارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيليّة.

Advertisement

وبحسب المعلومات، فإنّ حريقاً اندلع في النميرية، ولا يوجد أيّ حدثٍ أمنيّ في البلدة.