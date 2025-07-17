وزير العدل: لا دولة بوجود السلاح غير الشرعي

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استضافت " " في مقرّها في الجميزة وزير العدل القاضي عادل نصّار، في لقاء حواري ضمن سلسلة "جلسة مع الكتلة".وشدّد نصّار خلال اللقاء، على أنّ "السلاح غير الشرعي يشكّل العائق الأكبر أمام قيام الدولة، وقال: "لا يمكن الحديث عن إصلاح أو إعمار أو حتى دولة فعليّة، في ظلّ وجود سلاح خارج . قبل أن نبحث في الضغوطات أو الأبعاد الخارجية، علينا أن نكون واضحين: المشكلة داخلية أولاً، والسلاح يمنع نشوء دولة مكتملة الأوصاف".وأشار إلى أن "الضغوط الخارجية ليست بيدنا، ولكن النتائج التي تُبنى عليها تؤثّر مباشرة على قدرة على النهوض. نحن بحاجة إلى الدعم العربي والدولي لعملية الإعمار، في حين أن ، على سبيل المثال، لا تسعى إلا لزعزعة الاستقرار، فالضغط السياسي في الداخل يجب أن يزداد، لا أن يتراجع".في الملف القضائي، لفت نصّار إلى أنّ "تشكيل الأخير تمّ من دون أي محاصصة سياسية".أما بشأن التحقيق في جريمة انفجار 4 آب، فلفت إلى أنّ "تحسين الجو العام داخل العدلية وغياب التدخّلات السياسية، أتاح للقضاة التحرّر من الضغوط، كما لمسنا في قضيّة اغتيال الشهيد . هذا الجو يسمح للقضاء بالعمل بكفاءة واستقلالية، ومن المهم أن نحافظ عليه".وحول المحقق العدلي القاضي ، أكّد نصّار أنه "وفّر كل ما هو ضمن صلاحياته لمساعدته، وقال: "اجتمعت مع مرتين، وكنت واضحاً بأنني سأضع أي إمكانية ضمن صلاحياتي بتصرّفه. كما ساهمت في تسهيل زيارة المحققين الفرنسيين للتعاون وتبادل المعلومات".وختم مؤكدا أن "القرار الظني في قضية 4 آب لن يُصدر إلا بعد استكمال التحقيق"، وقال: "أفهم الألم الشعبي والغضب من التأخير، ولكن التواريخ لا يمكن أن تُفرض على التحقيقات. المهم ليس الرمزية الزمنية بل مضمون القرار، وأن يكون مكتمل الأركان لا منتقصاً". (الوكالة الوطنية)