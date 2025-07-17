إشكال كبير بين شبان من بلدة الماري وسوريين

أفادت مندوبة " "، عن وقوع إشكال كبير في بلدة - قضاء ، بين عدد من الأهالي وشبان سوريين.

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وبحسب المعلومات، فإنّ الإشكال حصل بعدما عمد شاب سوريّ إلى شتم الطائفة الدرزيّة، وتوارى لاحقاً عن الأنظار.