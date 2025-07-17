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لبنان

إشكال كبير بين شبان من بلدة الماري وسوريين

Lebanon 24
17-07-2025 | 14:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال كبير في بلدة الماري - قضاء حاصبيا، بين عدد من الأهالي وشبان سوريين.
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وبحسب المعلومات، فإنّ الإشكال حصل بعدما عمد شاب سوريّ إلى شتم الطائفة الدرزيّة، وتوارى لاحقاً عن الأنظار.
 
 
 
 
 
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