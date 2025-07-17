محمد سليمان: نأمل استكمال خطوات تشغيل مطار القليعات

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كتب النائب ، عبر حسابه على منصة "إكس" : "بعد طول انتظار، أقرّ تعيين الهيئة الناظمة للطيران، في خطوة تُعد الأولى والأساسية نحو التشغيل الجدي لمطار ، هذا المشروع الحيوي الذي لطالما شكّل مطلبًا إنمائيًا ملحًا لأبناء والشمال".أضاف: "نأمل في أن تُستكمل باقي الإجراءات سريعًا لضمان التشغيل الفعلي للمطار، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وفتح اقتصادية جديدة للمنطقة".