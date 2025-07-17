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لبنان

محمد سليمان: نأمل استكمال خطوات تشغيل مطار القليعات

Lebanon 24
17-07-2025 | 14:34
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كتب النائب محمد سليمان، عبر حسابه على منصة "إكس" : "بعد طول انتظار، أقرّ مجلس الوزراء تعيين الهيئة الناظمة للطيران، في خطوة تُعد الأولى والأساسية نحو التشغيل الجدي لمطار القليعات، هذا المشروع الحيوي الذي لطالما شكّل مطلبًا إنمائيًا ملحًا لأبناء عكار والشمال".
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أضاف: "نأمل في أن تُستكمل باقي الإجراءات سريعًا لضمان التشغيل الفعلي للمطار، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وفتح آفاق اقتصادية جديدة للمنطقة".
 
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