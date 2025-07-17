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لبنان

شهيدان... غارة إسرائيليّة استهدفت منزلاً في بلدة قبريخا

Lebanon 24
17-07-2025 | 14:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بصاروخين، منزلاً في محيط جبانة بلدة قبريخا، في جنوب لبنان.
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وأشارت إلى استشهاد رجل وزوجته.
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