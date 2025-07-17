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لبنان

لا محاسبة لهؤلاء!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-07-2025 | 14:34
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يتساءل العديد  من المواطنين عن سبب صمت السلطات اللبنانية المختصة تجاه قضية التواصل المباشر أو غير المباشر مع العدو الإسرائيلي.
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فقد نشرت الفنانة نادين الراسي مؤخرًا مقطع فيديو وجّهت فيه رسالة إلى أفيخاي أدرعي، أعقبه بيان حازم من وزارة الإعلام، صدر في 7 حزيران، حذّر فيه المواطنين، ولا سيما المؤثرين والفنانين والإعلاميين، من أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع المتحدثين الرسميين باسم جيش العدو الإسرائيلي أو مع وسائله الإعلامية، مؤكدًا أن مخالفة هذا التوجيه تعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.


مع ذلك، وخلال الأيام الماضية، انتشر مقطع فيديو لأحد "المؤثرين" على مواقع التواصل الاجتماعي يتفاخر فيه بمتابعة أفيخاي له على منصتي "إنستغرام" و"تيك توك"، بعدما نشر أفيخاي فيديو موجَّهًا إليه، مخاطبًا إياه بعبارة "يا كبير".


كما تداول ناشطون مقطعًا لسيدة من إحدى بلدات الجنوب، توجهت فيه إلى أفيخاي بعد تعرّض بلدتها للقصف، قائلة: "مبسوط أفيخاي، حرمتنا الضهرة على الآخر".


ورغم مرور عدّة أيام، لم يصدر حتى الآن أي ردّ رسمي من السلطات.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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