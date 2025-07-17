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لبنان

سرقاه وقاما بالإعتداء عليه أثناء عودته إلى منزله!

Lebanon 24
17-07-2025 | 14:57
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تعرّض الشاب آ.ح.ح للسلب، في منطقة الحرف في برقايل، أثناء عودته إلى منزله.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، اعترض شابان على متن دراجة ناريّة آ.ح.ح، وسرقا محفظته، وقاما بالإعتداء عليه بالضرب وبواسطة سكين.
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