سرقاه وقاما بالإعتداء عليه أثناء عودته إلى منزله!

تعرّض الشاب آ.ح.ح للسلب، في منطقة الحرف في برقايل، أثناء عودته إلى منزله.

وبحسب معلومات " "، اعترض شابان على متن دراجة ناريّة آ.ح.ح، وسرقا محفظته، وقاما بالإعتداء عليه بالضرب وبواسطة سكين.