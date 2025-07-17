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لبنان

في عكار... مطاردة وحادث تصادم بين شقيقين

Lebanon 24
17-07-2025 | 15:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص طارد بسيارته شقيقه، عند مفرق الحيصا - تلمعيان في عكار.
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وخلال المطاردة، حصل تصادم مباشر بين سيارة كلّ من الشقيقين.
 
 
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