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لبنان
في عكار... مطاردة وحادث تصادم بين شقيقين
Lebanon 24
17-07-2025
|
15:13
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أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ أحد الأشخاص طارد بسيارته شقيقه، عند مفرق الحيصا - تلمعيان في
عكار
.
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وخلال المطاردة، حصل تصادم مباشر بين سيارة كلّ من الشقيقين.
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