في عكار... مطاردة وحادث تصادم بين شقيقين

أفادت مندوبة " "، أنّ أحد الأشخاص طارد بسيارته شقيقه، عند مفرق الحيصا - تلمعيان في .

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وخلال المطاردة، حصل تصادم مباشر بين سيارة كلّ من الشقيقين.