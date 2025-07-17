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لبنان

لقاء بين رستم والبعريني وناصرالدين لبحث أوضاع القطاع الصحي

Lebanon 24
17-07-2025 | 15:22
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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أحمد رستم بيان أفاد فيه بأنه، زار والنائب وليد البعريني، وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين ، وبحثا معه في واقع القطاع الصحي في محافظة عكار وسبل تحسينه.
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وخلال اللقاء، شدد النائبان على "ضرورة زيادة التغطية الصحية المخصصة لعكار، وتعزيز المستشفى الحكومي في المحافظة، إلى جانب دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية وتوفير الأدوية المزمنة للمواطنين".

وشددا على أن الحق بالصحة، "يجب ألا يكون خاضعًا للتوازنات السياسية أو الجغرافية"، وأن أبناء عكار "يستحقون نظامًا صحيًا لائقًا ومتوازنًا كسائر المناطق اللبنانية".

وأكد الوزير ناصر الدين من جهته، حرصه على التعاون مع النواب لتأمين الحقوق الصحية للمواطنين مشدداً على "أهمية التكامل بين الوزارات والمجالس المحلية في سبيل النهوض بالقطاع الصحي" . 
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