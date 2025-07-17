لقاء بين رستم والبعريني وناصرالدين لبحث أوضاع القطاع الصحي

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صدر عن للنائب بيان أفاد فيه بأنه، زار والنائب ، العامة راكان ، وبحثا معه في واقع القطاع الصحي في وسبل تحسينه.وخلال اللقاء، شدد النائبان على "ضرورة زيادة التغطية الصحية المخصصة لعكار، وتعزيز في المحافظة، إلى جانب دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية وتوفير الأدوية المزمنة للمواطنين".وشددا على أن الحق بالصحة، "يجب ألا يكون خاضعًا للتوازنات السياسية أو الجغرافية"، وأن أبناء "يستحقون نظامًا صحيًا لائقًا ومتوازنًا كسائر المناطق ".وأكد الوزير ناصر الدين ، حرصه على التعاون مع النواب لتأمين الحقوق الصحية للمواطنين مشدداً على "أهمية التكامل بين الوزارات والمجالس المحلية في سبيل النهوض بالقطاع الصحي" .