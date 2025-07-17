بهاء الحريري: سوريا ستبقى قلب العروبة النابض

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‏كتب ، عبر حسابه على منصة "أكس": " ستبقى قلب النابض وواحة التاريخ والحضارة".وأشار الى أن "نرفض أي اعتداء على أرضها أو تدخل في شؤونها الداخلية، ونؤكد دعمنا الكامل لوحدتها وسيادتها".