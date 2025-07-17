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لبنان

بهاء الحريري: سوريا ستبقى قلب العروبة النابض

Lebanon 24
17-07-2025 | 15:49
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‏كتب بهاء الحريري، عبر حسابه على منصة "أكس": "سوريا ستبقى قلب العروبة النابض وواحة التاريخ والحضارة".
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وأشار الى أن "نرفض أي اعتداء على أرضها أو تدخل في شؤونها الداخلية، ونؤكد دعمنا الكامل لوحدتها وسيادتها".
 
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