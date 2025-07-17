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لبنان

فرار جماعي من سجن النبطية… وطعن مواطن خلال محاولة سرقة

Lebanon 24
17-07-2025 | 16:25
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شهد سجن النبطية، مساء اليوم حالة فرار جماعي، حيث تمكّن تسعة سجناء من الهروب من السجن الواقع ضمن مجمع قوى الأمن الداخلي في محلة كفرجوز – النبطية.
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وبحسب المعلومات الأولية، أقدم السجناء على فتح ثقب في جدار السجن المطلّ على أحد معارض السيارات المجاورة، ما أتاح لهم التسلل والهروب من المكان.

وفي إطار ملاحقة الفارّين، نجحت مخابرات الجيش بتوقيف أحدهم داخل أحد المقاهي، حيث كان يحاول التخفي، في حين أقدم سجين آخر على محاولة سرقة سيارة، وقام خلال العملية بـطعن أحد المواطنين بواسطة سكين قبل أن يلوذ بالفرار.
(النهار)
 
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