"ساعدوني بابا وماما عم يموتوا"... تسجيل صوتي مؤثّر لطفلة ناجية من غارة قبريخا

تداول رواد تسجيلًا صوتيًا مؤثرًا لطفلة نجت من الغارة التي استهدفت بلدة في .



ويوثق التسجيل لحظة استغاثة الطفلة، حيث سُمع صوتها وهي تصرخ: "ساعدوني، وماما عم يموتوا"، بعد إصابة والديها في القصف.





"بابا وماما عم يموتوا".. تسجيل صوتي مؤلم لطفلة بعد الغارة!



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتيًا مؤثرًا لطفلة ناجية من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة قبريخا جنوب . وظهر في التسجيل صوت الطفلة وهي تطلب المساعدة قائلة: "ساعدوني، بابا وماما عم يموتوا"، بعد… pic.twitter.com/Ixu8cDpXPx — (@ALJADEEDNEWS) July 17, 2025 Advertisement