"ساعدوني بابا وماما عم يموتوا"... تسجيل صوتي مؤثّر لطفلة ناجية من غارة قبريخا

"بابا وماما عم يموتوا".. تسجيل صوتي مؤلم لطفلة بعد الغارة!
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتيًا مؤثرًا لطفلة ناجية من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة قبريخا جنوب لبنان. وظهر في التسجيل صوت الطفلة وهي تطلب المساعدة قائلة: "ساعدوني، بابا وماما عم يموتوا"، بعد… pic.twitter.com/Ixu8cDpXPx
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) July 17, 2025
"بابا وماما عم يموتوا".. تسجيل صوتي مؤلم لطفلة بعد الغارة!
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتيًا مؤثرًا لطفلة ناجية من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة قبريخا جنوب لبنان. وظهر في التسجيل صوت الطفلة وهي تطلب المساعدة قائلة: "ساعدوني، بابا وماما عم يموتوا"، بعد… pic.twitter.com/Ixu8cDpXPx