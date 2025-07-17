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لبنان

"ساعدوني بابا وماما عم يموتوا"... تسجيل صوتي مؤثّر لطفلة ناجية من غارة قبريخا

Lebanon 24
17-07-2025 | 16:25
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا صوتيًا مؤثرًا لطفلة نجت من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة قبريخا في جنوب لبنان.

ويوثق التسجيل لحظة استغاثة الطفلة، حيث سُمع صوتها وهي تصرخ: "ساعدوني، بابا وماما عم يموتوا"، بعد إصابة والديها في القصف.

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